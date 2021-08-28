Органы соцзащиты попросили лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени девочки
20:00 28.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Органы соцзащиты попросили суд лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени восьмилетней девочки. Помимо нее, в семье еще двое несовершеннолетних детей. В последнее время их воспитывал отец и бабушка. Обоих, как сообщает местное издание 72.ru, неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения. Мать детей ушла из семьи несколько лет назад. С июля брат и сестра находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, где с ними работают психологи.
Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня. Ее тело нашли 19 августа. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве задержали бывшего полицейского Виталия Бережного. Он дал признательные показания и был отправлен под арест. Эхо Москвы
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