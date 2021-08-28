США взорвали последнюю за пределами аэропорта в Кабуле базу ЦРУ в Афганистане - NYT

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США уничтожили с помощью контролируемого взрыва последний опорный пункт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за пределами аэропорта в Кабуле. Как в пятницу сообщила газета "Нью-Йорк таймс", речь идет об аванпосте Eagle Base, на территории которого силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку.

В ходе работ были уничтожены служебные документы, компьютерные жесткие диски и другое важное оборудование, чтобы не допустить их попадание в руки радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Подрыв аванпоста был осуществлен "спустя несколько часов после теракта в аэропорту Кабула в четверг", но решение не связано с этими событиями, оно было спланировано заранее.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.