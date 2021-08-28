0
0
1
НОВОСТИ

Российские военные прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и РФ

21:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств. Об этом сообщила в субботу пресс- служба Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей - самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 28.08.2021
США взорвали последнюю за пределами аэропорта в Кабуле базу ЦРУ в Афганистане - NYT
0
174
20:00 28.08.2021
Органы соцзащиты попросили лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени девочки
0
200
19:30 28.08.2021
В Сербии обнаружена ранее неизвестная коллекция автографов и шаржей Бродского
0
222
19:00 28.08.2021
В результате удара США в Афганистане уничтожены два боевика ИГ
0
273
18:30 28.08.2021
Вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть - Белоусов
0
283
18:00 28.08.2021
Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели
0
315
17:30 28.08.2021
Талибы взяли под свой контроль отдельные зоны аэропорта в Кабуле
0
340
17:00 28.08.2021
Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана
0
357
16:00 28.08.2021
Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется - Рособрнадзор
0
418
15:00 28.08.2021
В Перу автобус с рабочими рухнул в двухсотметровую пропасть
0
476

Возврат к списку