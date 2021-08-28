Российские военные прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и РФ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств. Об этом сообщила в субботу пресс- служба Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей - самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.