Российские военные прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и РФ
21:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств. Об этом сообщила в субботу пресс- служба Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.
"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей - самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
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