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Телеведущий Евгений Попов: У каждого ретроавтомобиля – своя легенда

09:58 29.08.2021

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Фото Игоря Генералова
В Западном административном округе Москве впервые провели ретрофестиваль, наиболее ярким событием которого стал автопробег старинных автомобилей. Колонна ретро-автомобилей составленная из более 20 машин и мотоциклов 1950-х-1980-х годов выпуска стартовала от гостиницы «Украина». В мероприятии участвовали народный артист РФ, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов и телеведущий Евгений Попов.   «Я сам руковожу подобными проектами, потому что знаю, как важно сохранить историю живой в наших умах и сердцах, иметь возможность прикоснуться к реальным свидетельствам того времени. Не зря говорят, что «помнить» значит «знать»», - рассказал Герасимов. 

«Это история страны в миниатюре, у каждой автомашины – своя легенда, - говорит Попов. - Немногие знают, что решение о производстве автомобиля «Победа» было принято буквально на следующий день после разгрома фашистов в ходе Сталинградской битвы. Эта машина стала поистине народной и пользовалась популярностью не только в нашей стране. Ее с большим успехом продавали за рубежом, в странах Европы. И таких интересных фактов множество». 

Главные события ретрофестиваля состоялись на Кунцевской улице, где были проведены выставки быта послевоенного времени, организованы разные конкурсы для горожан. Кроме того, праздничные площадки работали и в других частях округа, в которые заезжали участники автопробега. Как подсчитали организаторы, в активностях фестиваля участвовали около 10000 жителей столицы.

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