Телеведущий Евгений Попов: У каждого ретроавтомобиля – своя легенда
09:58 29.08.2021
|Фото Игоря Генералова
«Это история страны в миниатюре, у каждой автомашины – своя легенда, - говорит Попов. - Немногие знают, что решение о производстве автомобиля «Победа» было принято буквально на следующий день после разгрома фашистов в ходе Сталинградской битвы. Эта машина стала поистине народной и пользовалась популярностью не только в нашей стране. Ее с большим успехом продавали за рубежом, в странах Европы. И таких интересных фактов множество».
Главные события ретрофестиваля состоялись на Кунцевской улице, где были проведены выставки быта послевоенного времени, организованы разные конкурсы для горожан. Кроме того, праздничные площадки работали и в других частях округа, в которые заезжали участники автопробега. Как подсчитали организаторы, в активностях фестиваля участвовали около 10000 жителей столицы.
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