В Москве прошел субботник около Дома купца Виноградова

10:10

Фото Екатерины Бибиковой

Около дома купца Виноградова в Москве 28 августа состоялся субботник, участники которого постарались привлечь внимание к состоянию памятника деревянного зодчества дореволюционной России. Он, напомним, требует реставрации и потому активисты предложили помощь в подготовке здания к зиме. Они намерены восстановить водостоки, покрасить стены, что позволит защитить дом в непогоду.Москвичи пригласили поучаствовать в субботнике советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлану Разворотневу. По словам мэра Сергея Собянина, она консолидирует сообщения об актуальных проблемах горожан и направляет их в городской правительство, что позволяет ускорить проработку решения проблем. По словам Разворотневой, в сентябре 2020 года здание выставляли на аукцион, поскольку его планировалось сдать в аренду на 10 лет. По условиям сделки, арендаторы должны были организовать за свой счет реставрацию здания, но тех, кто пожелал бы заключить такую сделку не появилось. В результате здание постепенно ветшает.Жители района направляли в Департамент культурного наследия письма, предлагая сохранить дом купца Романова, но пока срок реставрации до сих пор не ясен. «Сегодня мы приводим в порядок прилегающую к Дому купца Виноградова территорию, - рассказала Разворотнева. - При этом участники субботника - московские активисты готовы собственными руками подготовить дом к зиме и просят Департамент культурного наследия предоставить им такую возможность». При этом, в первую очередь, как считают организаторы субботника, важно обратить внимание общества и бизнеса на проблему сохранности памятников старины в мегаполисе.