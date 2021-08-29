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В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

10:22 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX ("Спейс-экс") осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") с кораблем Dragon ("Дрэгон"), который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии компании по пополнению запасов на МКС состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:14 по времени восточного побережья США (10:14 мск). Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (18:00 мск).

SpaceX планирует после старта осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее этот элемент Falcon 9 использовался при трех космических запусках.

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