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НОВОСТИ

В России вылечились после коронавируса 16 804 человека за сутки

12:10 29.08.2021

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 804. Всего уже выздоровели 6 148 250 человек, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 1 220 пациентов в Московской области, 657 в Санкт-Петербурге, 607 - в Республике Коми, 510 - в Иркутской области, 505 - в Нижегородской области.

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