В России вылечились после коронавируса 16 804 человека за сутки
12:10 29.08.2021
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 804. Всего уже выздоровели 6 148 250 человек, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 1 220 пациентов в Московской области, 657 в Санкт-Петербурге, 607 - в Республике Коми, 510 - в Иркутской области, 505 - в Нижегородской области.
НОВОСТИ
- 12:35 29.08.2021
- Рогозин: Россия готова отразить удары в космосе
- 12:33 29.08.2021
- В Москве к креативной индустрии имеют отношение больше миллиона человек – Собянин
- 12:22 29.08.2021
- Мосархитектура поддержала Романа Романенко в вопросе необходимости новой станции метро в Южном Бутове
- 12:04 29.08.2021
- Лидеру Rammstein предложили выступить в Твери с соблюдением коронавирусных ограничений
- 12:02 29.08.2021
- Петр Толстой проверил качество ремонта филиала поликлиники № 36 в Марьино
- 11:44 29.08.2021
- Украина отложила запрет на въезд для автомобилей из Приднестровья
- 11:34 29.08.2021
- В Луизиане ждут самого сильного урагана за 150 лет
- 11:11 29.08.2021
- Государство сможет корректировать цены на сахар
- 10:39 29.08.2021
- Талибы объявили о возобновлении спортивных соревнований в Афганистане
- 10:22 29.08.2021
- В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать