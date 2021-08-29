На матч Россия - Хорватия пустят привитых и переболевших COVID-19
13:50 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Матч сборных России и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники" в Москве в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, смогут посетить более 20 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Матч Россия - Хорватия пройдет 1 сентября, начало - в 21:45 мск.
"Дополнительно к ранее выпущенным 3 000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%", - говорится в сообщении.
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