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Нифантьев: онлайн-голосование удобный формат участия в выборах для лиц с ограниченными возможностями

14:26 29.08.2021

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Галина Бродская
Формат онлайн-голосования позволяет гражданам с ограниченными возможностями участвовать в выборах, не выходя из дома, полагает глава Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. По его словам, это особенно важно с учетом пандемии COID-19. «Желающим проголосовать электронно не нужно добираться до пункта голосования и обратно, а также тратить время на проверку документов на участке, - отмечает также Нифантьев. - Для людей, которые маломобильны, это особенно актуально. Все, что необходимо – смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер с доступом в интернет. Кроме того, возможность голосовать дистанционно минимизирует риски распространения коронавируса».

О том же говорит председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина: «Это бесконтактный, а значит, максимально безопасный способ волеизъявления. Пока коллективный иммунитет к COVID-19 не сформировался, нужно избегать любой опасности, в том числе скопления людей на избирательных участках». Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина также обращает внимание на потребности избирателей, которые оказались в самоизоляции или на карантине:«Благодаря дистанционной форме голосования, они получают возможность вот таким безопасным и удобным способом выразить свое мнение».

Отметим, что москвичи смогут проголосовать в интернете на портале «Госуслуг», а также на столичной платформе mos.ru. Для участия в онлайн-голосовании нужно подать заявку до 13 сентября на портале mos.ru или в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также. Выборы состоятся 17-19 сентября, в Москве, помимо депутатов Государственной думы, будут довыбирать депутатов Московской городской думы в двух округах и муниципальных депутатов в районе Щукино.

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