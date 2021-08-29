Нифантьев: онлайн-голосование удобный формат участия в выборах для лиц с ограниченными возможностями
14:26 29.08.2021
|Галина Бродская
О том же говорит председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина: «Это бесконтактный, а значит, максимально безопасный способ волеизъявления. Пока коллективный иммунитет к COVID-19 не сформировался, нужно избегать любой опасности, в том числе скопления людей на избирательных участках». Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина также обращает внимание на потребности избирателей, которые оказались в самоизоляции или на карантине:«Благодаря дистанционной форме голосования, они получают возможность вот таким безопасным и удобным способом выразить свое мнение».
Отметим, что москвичи смогут проголосовать в интернете на портале «Госуслуг», а также на столичной платформе mos.ru. Для участия в онлайн-голосовании нужно подать заявку до 13 сентября на портале mos.ru или в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также. Выборы состоятся 17-19 сентября, в Москве, помимо депутатов Государственной думы, будут довыбирать депутатов Московской городской думы в двух округах и муниципальных депутатов в районе Щукино.
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