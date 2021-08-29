Эксперт Анна Удалова: Предложения Владимира Путина повысят доверие к власти

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Предложение президента РФ Владимира Путина о защите социальных выплат граждан от претензий кредиторов могут повысить доверие россиян к власти, полагает эксперт по связям с общественностью Анна Удалова. По ее мнению, необходимо понять, как будут реализовывать предложение главы государства. Напомним, президент выступил с идеей о запрете списывания социальных выплат в счет долгов граждан. Более того, Путин призвал вернуть должникам финансы, списанные ранее в счет погашения кредитов.

По словам Удаловой, подобные меры уже пытались принять. В частности, 1 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", содержащий запрет на взыскание средств с ряда пособий, среди которых компенсационные выплаты гражданам в связи с чрезвычайными ситуациям и уходом за нетрудоспособными людьми, алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. Однако законом были охвачены не все виды денежной поддержки, так что пенсионеры, например, могли отдавать в счет выплаты долга 50% пенсий. «Люди, получающие социальные выплаты, находятся в очень уязвимом материальном положении и, если забрать у них последнее – пособие, им просто не на что существовать, - отмечает Удалова. - Меры, предпринятые еще в 2020 году подготовили банковскую систему к шагу, предложенному президентом: банки уже маркируют деньги на счетах граждан, с тем, чтобы приставы не имели возможности списать средства, являющиеся социальной выплатой. Теперь дело за проработкой и реализацией предложенных Владимиром Путиным инициатив и, если она будет достойной, это значительно повысит доверие граждан к власти».