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МИД Китая: США должны перестать политизировать тему происхождения COVID-19

19:01 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США должно прекратить оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса. Об этом в воскресенье в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай вновь призывает американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса, перестать оказывать давление на ВОЗ, а также не подрывать совместную борьбу международного сообщества с пандемией и глобальное научное сотрудничество в поисках источника происхождения коронавируса", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.


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