0
0
169
НОВОСТИ

Системы ПВО США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула - Reuters

09:00 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее пяти ракет были выпущены в понедельник утром по территории аэропорта Кабула, несколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на неназванного чиновника США сообщило агентство Рейтер.

По его данным, пока нет информации о потерях среди американских военнослужащих.

В воскресенье, 29 августа, американские силы нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телекомпании Си-эн-эн, жертвами удара стали девять человек.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 30.08.2021
Материковый Китай откроет границу с Гонконгом лишь после зимней Олимпиады-2022 - портал
0
21
10:00 30.08.2021
США требуют допросить принца Эндрю по делу об изнасилованиях - СМИ
0
43
09:32 30.08.2021
Социал-демократ Шольц победил на первых теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ - опрос
0
106
09:20 30.08.2021
Супруги Бакальчуки впервые возглавили рейтинг богатейших семей России - Forbes
0
141
09:05 30.08.2021
Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана "Ида"
0
175
19:01 29.08.2021
МИД Китая: США должны перестать политизировать тему происхождения COVID-19
0
868
18:16 29.08.2021
Афганское ТВ: В результате удара США погибли дети
0
902
18:12 29.08.2021
США утверждают, что после удара по Кабулу нет жертв среди гражданских лиц
0
874
17:33 29.08.2021
Эксперт Анна Удалова: Предложения Владимира Путина повысят доверие к власти
0
943
17:09 29.08.2021
Военные США нанесли удар по террористам в Кабуле
0
977

Возврат к списку