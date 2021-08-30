Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана "Ида"
09:05 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана "Ида", обрушившегося в воскресенье на побережье штата Луизиана. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на Геологическую службу США.
Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по времени Восточного побережья США (19:00 мск). Это сопровождалось выбросом больших объемов морской воды, в результате чего уровень Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,1 м, что, по оценкам специалистов, также не является пределом. Сильные ветры привели к тому, что течение реки на юго- востоке штата изменило свое направление, что грозит затоплениями.
По словам представителя Геологической службы Скотта Перьена, в окрестностях крупнейшего в штате города Новый Орлеан Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. "Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление", - отметил он.
Судя по кадрам, которые демонстрируют американские телекомпании, ураган "Ида" уже привел к некоторым разрушениям. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи. По последним данным, около 450 тыс. потребителей электроэнергии в Луизиане остались без света. Представители оператора электросетей Energy Louisiana ("Энерджи Луизиана") ранее отмечали, что восстановительные работы могут занять несколько недель.
НОВОСТИ
- 10:05 30.08.2021
- Материковый Китай откроет границу с Гонконгом лишь после зимней Олимпиады-2022 - портал
- 10:00 30.08.2021
- США требуют допросить принца Эндрю по делу об изнасилованиях - СМИ
- 09:32 30.08.2021
- Социал-демократ Шольц победил на первых теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ - опрос
- 09:20 30.08.2021
- Супруги Бакальчуки впервые возглавили рейтинг богатейших семей России - Forbes
- 09:00 30.08.2021
- Системы ПВО США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула - Reuters
- 19:01 29.08.2021
- МИД Китая: США должны перестать политизировать тему происхождения COVID-19
- 18:16 29.08.2021
- Афганское ТВ: В результате удара США погибли дети
- 18:12 29.08.2021
- США утверждают, что после удара по Кабулу нет жертв среди гражданских лиц
- 17:33 29.08.2021
- Эксперт Анна Удалова: Предложения Владимира Путина повысят доверие к власти
- 17:09 29.08.2021
- Военные США нанесли удар по террористам в Кабуле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать