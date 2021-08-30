Супруги Бакальчуки впервые возглавили рейтинг богатейших семей России - Forbes

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруги Татьяна и Владислав Бакальчук, являющиеся соучредителями компании Wildberries, заняли первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes с состоянием более 13 млрд долларов. Совокупное состояние вошедших в рейтинг семей за год выросло на 16,1 млрд, долларов, до 42,9 млрд, долларов согласно данным, опубликованным в понедельник на сайте издания.

Издание оценило состояние супругов Бакальчуков в 13,1 млрд долларов, поставив их на первое место в рейтинге богатейших семей России. В прошлом году Forbes оценивал Wildberries в 1 млрд, долларов, соответственно семья Бакальчук увеличила свои доходы за год более чем в 10 раз.

Второе место в списке заняла семья Гурьевых ("Фосагро"), ее состояние оценивается в 6,9 млрд долларов, за год оно увеличилось на 1,8 млрд долларов. На третьем месте оказалась семья Ротенбергов ("Мостотрест"), которая была лидером данного рейтинга в прошлом году. Их совокупное состояние выросло на 500 млн долларов, до 5,95 млрд долларов.

Кроме того, в первую пятерку вошли Гуцериевы (группа "Сафмар"), их капитал в этом году составил 3,7 млрд долларов, увеличившись на 500 млн долларов, а также семья Евтушенковых (АФК "Система"), увеличившая за год свое состояние с 2,3 млрд долларов до 3,2 млрд долларов.

Издание также включило в рейтинг Шаймиевых, владеющих долями группы ТАИФ (состояние оценено в 3 млрд долларов), Рахимкуловых (Kafijat) с 1,95 млрд долларов, Бажаевых (группа "Альянс") с 1,75 млрд долларов, Линников ("Мираторг") с 1,7 млрд долларов и семью Саркисовых (группа РЕСО) с 1,65 млрд долларов.

Цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 27 июля 2021 года. В него вошли семьи, заработавшие основную часть капитала только частным образом. Нижняя планка рейтинга в этом году составляет 1,65 млрд долларов.