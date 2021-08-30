Социал-демократ Шольц победил на первых теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ - опрос
09:32 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на состоявшихся в воскресенье первых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствует представленные агентством Рейтер результаты опроса, проведенного институтом Forsa ("Форса").
Согласно данным исследования, 36% респондентов посчитали Шольца победителем дебатов, проведенных на телеканалах Эр-тэ-эль и Эн-тэ-фау. 30% отдали свои голоса кандидату от "зеленых" Анналене Бербок, 25% - лидеру Христианско-демократического союза, претенденту от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армину Лашету. В экспресс-опросе участвовали 2,5 тыс. человек.
В следующий раз теледебаты с участием Шольца, Лашета и Бербок состоятся 12 и 19 сентября. Во время первых трехсторонних дискуссий в прямом эфире все трое кандидатов постарались избежать острых нападок друг на друга, однако дебаты выявили значительные разногласия представляемых ими партий как по вопросам внешней, так и внутренней политики.
В воскресенье газета "Бильд ам зонтаг" опубликовала свежий опрос, который показал, что СДПГ за четыре недели до выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) опережает консервативный блок ХДС/ХСС на три процентных пункта. За нее готовы проголосовать 24% избирателей - это самый высокий показатель социал-демократов с сентября 2017 года. Рейтинг ХДС/ХСС составляет всего 21%. Согласно данным исследования, за "зеленых" готовы проголосовать 17% респондентов, Свободную демократическую партию - 13%, правопопулистскую "Альтернативу для Германии" - 11%, Левую партию - 6%.
Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Действующий канцлер Ангела Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.
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