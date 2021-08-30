США требуют допросить принца Эндрю по делу об изнасилованиях - СМИ
10:00 30.08.2021 Источник: Газета.Ru
США настаивают на допросе сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого американка Вирджиния Джуффре обвинила в изнасилованиях, организованных финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Вашингтон требует, чтобы Лондон заставил герцога Йоркского дать показания по делу Эпштейна, исполнив тем самым обязательства о взаимной правовой помощи.
Прокуратура США, которая устанавливает обстоятельства сексуальной эксплуатации Эпштейном несовершеннолетних, в 2020 году обвинила Эндрю в «нулевом сотрудничестве».
Ранее сообщалось о новом свидетеле, который видел, как Эндрю приставал к Джуффре.
Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет. Газета.Ru
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