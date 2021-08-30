0
0
22
НОВОСТИ

Материковый Китай откроет границу с Гонконгом лишь после зимней Олимпиады-2022 - портал

10:05 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытие границы между материковым Китаем и Гонконгом на смягченных карантинных условиях будет отложено до окончания зимних Олимпийских игр, который пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом в понедельник сообщил новостной портал "Димсам дейли" со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, власти КНР исходят из необходимости обеспечить успешное проведение состязаний и не повторить ошибки хозяев летней Олимпиады в Токио, связанные с недостаточными мерами борьбы с коронавирусом. В результате уровень одобрения деятельности правительства Японии во главе премьер-министром Ёсихидэ Сугой опустился до рекордно низкой отметки.

Как отмечает портал, Китай хочет продемонстрировать миру "полную победу" над вспышкой ковида у себя в стране, позволив зрителям присутствовать на трибунах во время зимних Игр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 30.08.2021
США требуют допросить принца Эндрю по делу об изнасилованиях - СМИ
0
43
09:32 30.08.2021
Социал-демократ Шольц победил на первых теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ - опрос
0
106
09:20 30.08.2021
Супруги Бакальчуки впервые возглавили рейтинг богатейших семей России - Forbes
0
141
09:05 30.08.2021
Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана "Ида"
0
175
09:00 30.08.2021
Системы ПВО США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула - Reuters
0
167
19:01 29.08.2021
МИД Китая: США должны перестать политизировать тему происхождения COVID-19
0
868
18:16 29.08.2021
Афганское ТВ: В результате удара США погибли дети
0
902
18:12 29.08.2021
США утверждают, что после удара по Кабулу нет жертв среди гражданских лиц
0
874
17:33 29.08.2021
Эксперт Анна Удалова: Предложения Владимира Путина повысят доверие к власти
0
943
17:09 29.08.2021
Военные США нанесли удар по террористам в Кабуле
0
977

Возврат к списку