Материковый Китай откроет границу с Гонконгом лишь после зимней Олимпиады-2022 - портал

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытие границы между материковым Китаем и Гонконгом на смягченных карантинных условиях будет отложено до окончания зимних Олимпийских игр, который пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом в понедельник сообщил новостной портал "Димсам дейли" со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным издания, власти КНР исходят из необходимости обеспечить успешное проведение состязаний и не повторить ошибки хозяев летней Олимпиады в Токио, связанные с недостаточными мерами борьбы с коронавирусом. В результате уровень одобрения деятельности правительства Японии во главе премьер-министром Ёсихидэ Сугой опустился до рекордно низкой отметки.

Как отмечает портал, Китай хочет продемонстрировать миру "полную победу" над вспышкой ковида у себя в стране, позволив зрителям присутствовать на трибунах во время зимних Игр.