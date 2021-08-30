Нефть Brent дорожает до $72,8 за баррель

10:20 Источник: Интерфакс

Brent слабо дорожает, WTI дешевеет на торгах в понедельник. В центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырьё на прошлой неделе.

Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $72,8 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.