Нефть Brent дорожает до $72,8 за баррель
10:20 30.08.2021 Источник: Интерфакс
Brent слабо дорожает, WTI дешевеет на торгах в понедельник. В центре внимания трейдеров - последствия урагана Ида, который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на сырьё на прошлой неделе.
Трейдеры также ждут новых сигналов относительно будущих уровней добычи от государств ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 1 сентября.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $72,8 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
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