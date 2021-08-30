В Кремле не видят большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах
15:32 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны рассматривать участие мигрантов в массовых конфликтах как какую-то важную проблему.
"Нет", - сказал Песков, отвечая в понедельник на вопрос журналистов, усматривают ли в Кремле в участии мигрантов в противоправных действиях большую проблему.
По его словам, конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и "если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов".
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