В Кремле не видят большой проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны рассматривать участие мигрантов в массовых конфликтах как какую-то важную проблему.

"Нет", - сказал Песков, отвечая в понедельник на вопрос журналистов, усматривают ли в Кремле в участии мигрантов в противоправных действиях большую проблему.

По его словам, конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и "если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов".