Трудовых мигрантов на криминал толкает бытовая неустроенность, считает Тимофей Баженов

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Автор фото: Максим Манюров

В среде трудовых мигрантов обостряется криминогенная обстановка, ранее в СМИ прошла информация о возбуждении в отношении трудовых мигрантов более 800 уголовных дел и мэр Москвыподтвердил применение жестких мер со стороны Правительства Москвы к нарушителям законов РФ.считает корнем существующих проблем в среде трудовых мигрантов крайне сложные условия проживания, и предлагает несколько вариантов решения проблемы.

«Будем откровенны, трудовые мигранты нужны нашей стране. Они востребованы потому, что всегда есть работа, которую они выполнять готовы, а россияне выполнять отказываются. Но в то же время оставлять дела так, как есть, и консервировать проблемы тоже нельзя. Я считаю, что корень проблемы в том, что нередко при миграции отсутствует чётко определённая принимающая организация сторона, или личность ― российский резидент, условный поручитель, который несёт солидарную ответственность за противоправные действия приглашенного мигранта. Сейчас трудовые мигранты оказываются после переезда в «свободном поиске» случайных подработок, некоторые фактически кочуют или живут в антисанитарных условиях в так называемых «резиновых квартирах» и «хостелах», пребывание в которых провоцируют рост преступности», ― озвучил свою точку зрения тележурналист.

По мнению Баженова, одним из возможных вариантов решения проблемы может стать более тщательный подход к проблеме въезда и проживания трудовых мигрантов на территории РФ, на взгляд телеведущего, приглашающая сторона должна обеспечить мигранту жилье, соответствующее санитарно-эпидемиологическом нормам, что не только позволит избежать возникновения конфликтов, порожденных скученностью и неустроенностью проживающих, но и решить проблему с коррупцией в вопросах миграции.

Он считает необходимым создать условия, позволяющие миграции превратиться в цивилизованное продуманное явление, контролируемое государством не только на уровне отслеживания потоков трудовых мигрантов, но и предоставляемого им жилья. Общественный деятель обратил внимание на необходимость поддержания социальной дистанции с текущей ситуации с пандемией COVID-19 и выразил уверенность в возможности осуществления предложенного подхода со стороны государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин чуть ранее заявил об ужесточении контроля за процессами миграции, согласно официальным данным, в ходе полицейских рейдов задержаны и высланы из страны около 200 приезжих, находившихся на территории РФ без разрешения на пребывание, в страну запрещен въезд более 17, 5 тысяч человек.