Конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО - представитель альянса

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Происходящее в Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО, заявил во вторник в интервью изданию "Европейская правда" глава представительства НАТО в Киеве Александер Винников.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - отметил он.

Также Винников затронул тему того, каким образом НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он упомянул увеличение присутствия сил альянса в Черном море и масштаб прошедших совместных учений Sea Breeze с участием 30 стран.

При этом 25 августа "Европейская правда", опубликовала интервью, в котором президент Эстонии заявила, что вступление в ЕС несет необходимость выполнения большого количества условий и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Кальюлайд также сказала, что Украина, несмотря на закрепление в конституции "необратимого евроатлантического курса", не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими.