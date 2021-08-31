Конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО - представитель альянса
09:05 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Происходящее в Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО, заявил во вторник в интервью изданию "Европейская правда" глава представительства НАТО в Киеве Александер Винников.
"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - отметил он.
Также Винников затронул тему того, каким образом НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он упомянул увеличение присутствия сил альянса в Черном море и масштаб прошедших совместных учений Sea Breeze с участием 30 стран.
При этом 25 августа "Европейская правда", опубликовала интервью, в котором президент Эстонии заявила, что вступление в ЕС несет необходимость выполнения большого количества условий и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Кальюлайд также сказала, что Украина, несмотря на закрепление в конституции "необратимого евроатлантического курса", не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими.
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