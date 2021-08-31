Масуд назвал условие прекращения борьбы с талибами
09:20 31.08.2021 Источник: Известия
Лидер действующего в афганской провинции Панджшер Фронта национального сопротивления (ФНС) Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность, если движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) создаст в стране инклюзивное правительство и гарантирует свободу граждан.
«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — сказал он в интервью Foreign Policy 30 августа.
В противном случае в провинции противостояние талибам продолжится, подчеркнул Масуд.
Он также рассказал, что не получает никакого финансирования из-за рубежа, хотя, по его мнению, соседние страны встали на сторону «Талибана». В частности, это произошло из-за присутствия США в регионе, пояснил Масуд.
«Правительство (бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани) вынудило многие страны региона встать на сторону «Талибана». От их этнической и националистической риторики до политики в области водоснабжения — все это спровоцировало и породило вражду со стороны наших соседей», — отметил лидер ополчения в Панджшере. Известия
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