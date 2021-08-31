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НОВОСТИ

На Дальнем Востоке планируют создать город-миллионник

09:32 31.08.2021 Источник: РБК

Если объединить Владивосток, который де-юре насчитывает 600 тыс. жителей, с Артемом (находится в 38 км от Владивостока; около 100 тыс. жителей) и построить там новый город-спутник и привлечь в эту агломерацию еще около 300 тыс. человек, появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Об этом в интервью РБК заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, — отметил министр. — Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно».

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