Россия «бросает вызов интересам» ЕС - глава МИД Швеции

10:00

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза. Свою позицию политик сформулировала в ответе на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля, который ранее интересовался отношениями Москвы и Стокгольма.

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — уточнила Линде. RT