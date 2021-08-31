0
0
95
НОВОСТИ

Россия «бросает вызов интересам» ЕС - глава МИД Швеции

10:00 31.08.2021

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза. Свою позицию политик сформулировала в ответе на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля, который ранее интересовался отношениями Москвы и Стокгольма.

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — уточнила Линде.  RT

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 31.08.2021
Путина официально попросили признать шаманизм одной из религий России
0
11
10:20 31.08.2021
Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии, есть пострадавшие
0
46
10:05 31.08.2021
Минпросвещения РФ рекомендует проводить контрольные в школах не чаще раза в 2,5 недели
0
75
09:32 31.08.2021
На Дальнем Востоке планируют создать город-миллионник
0
154
09:20 31.08.2021
Масуд назвал условие прекращения борьбы с талибами
0
184
09:05 31.08.2021
Конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО - представитель альянса
0
195
09:00 31.08.2021
Талибы подтвердили, что последний солдат США покинул Афганистан
0
194
08:30 31.08.2021
Из-за роста заболеваемости в столице Австралии продлен карантин
0
228
08:20 31.08.2021
Эксперты считают, что российским фермерам необходимы программы поддержки
0
198
08:10 31.08.2021
Новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации выявили в Новой Зеландии
0
260

Возврат к списку