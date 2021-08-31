Россия «бросает вызов интересам» ЕС - глава МИД Швеции
10:00 31.08.2021
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Россия якобы бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза. Свою позицию политик сформулировала в ответе на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля, который ранее интересовался отношениями Москвы и Стокгольма.
«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — уточнила Линде. RT
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