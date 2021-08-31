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Минпросвещения РФ рекомендует проводить контрольные в школах не чаще раза в 2,5 недели

10:05 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором выпустили методические рекомендации по систематизации контроля знаний в школах. Ведомство рекомендует проводить любые контрольные не чаще, чем раз в две с половиной недели, рассказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в интервью газете "Комсомольская правда".

"При проведении любых контрольных на региональном, муниципальном, школьном уровнях необходимо избегать дублирования с федеральным уровнем. Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели", - сказал Семченко.

Он добавил, что контрольные работы не рекомендовано устраивать на первом и последнем уроках. Школам следует составить единый график проведения проверочных работ на весь учебный год для того, чтобы его видели родители.

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