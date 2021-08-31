Китай обязал входящие в его воды суда предоставлять больше сведений о себе - СМИ

11:05 Источник: Газета.Ru

Управление морской безопасности Китая обязало иностранные суда, заходящие в территориальные воды Китая, предоставлять информацию о себе и о грузах, которые они перевозят. Об этом сообщает газета South China morning post.

«Требования об отчетности будут применяться к подводным лодкам, атомным судам, судам, перевозящим радиоактивные материалы, нефть, химикаты, сжиженный газ и другие токсичные и вредные вещества», — приводит газета заявление ведомства.

Кроме того, сведения о себе должны будут предоставлять любые суда, которые «могут представлять угрозу морскому судоходству» страны. Новые правила будут касаться, в том числе, Южно-Китайского моря, часть островов в котором являются объектами территориальных споров между Китаем и другими государствами. Нововведения вступают в силу с 1 сентября. Газета.Ru