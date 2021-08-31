Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии, есть пострадавшие
10:20 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа альпинистов, поднимавшаяся со стороны Грузии, попала под лавину в горах Северной Осетии, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"В 08:50 31 августа в дежурную смену поисково- спасательного отряда МЧС по РСО-Алания поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов. По предварительной информации, группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии. Их количество уточняется", - говорится в сообщении.
Ожидается прибытие вертолета МЧС России для оказания помощи пострадавшим.
Новости
- 10:32 31.08.2021
- Путина официально попросили признать шаманизм одной из религий России
- 10:05 31.08.2021
- Минпросвещения РФ рекомендует проводить контрольные в школах не чаще раза в 2,5 недели
- 10:00 31.08.2021
- Россия «бросает вызов интересам» ЕС - глава МИД Швеции
- 09:32 31.08.2021
- На Дальнем Востоке планируют создать город-миллионник
- 09:20 31.08.2021
- Масуд назвал условие прекращения борьбы с талибами
- 09:05 31.08.2021
- Конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО - представитель альянса
- 09:00 31.08.2021
- Талибы подтвердили, что последний солдат США покинул Афганистан
- 08:30 31.08.2021
- Из-за роста заболеваемости в столице Австралии продлен карантин
- 08:20 31.08.2021
- Эксперты считают, что российским фермерам необходимы программы поддержки
- 08:10 31.08.2021
- Новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации выявили в Новой Зеландии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать