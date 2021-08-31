Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии, есть пострадавшие

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа альпинистов, поднимавшаяся со стороны Грузии, попала под лавину в горах Северной Осетии, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 08:50 31 августа в дежурную смену поисково- спасательного отряда МЧС по РСО-Алания поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов. По предварительной информации, группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии. Их количество уточняется", - говорится в сообщении.

Ожидается прибытие вертолета МЧС России для оказания помощи пострадавшим.