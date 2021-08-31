0
0
51
НОВОСТИ

Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии, есть пострадавшие

10:20 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа альпинистов, поднимавшаяся со стороны Грузии, попала под лавину в горах Северной Осетии, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 08:50 31 августа в дежурную смену поисково- спасательного отряда МЧС по РСО-Алания поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов. По предварительной информации, группа альпинистов, попавшая под лавину, поднималась со стороны Грузии. Их количество уточняется", - говорится в сообщении.

Ожидается прибытие вертолета МЧС России для оказания помощи пострадавшим.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

10:32 31.08.2021
Путина официально попросили признать шаманизм одной из религий России
0
11
10:05 31.08.2021
Минпросвещения РФ рекомендует проводить контрольные в школах не чаще раза в 2,5 недели
0
75
10:00 31.08.2021
Россия «бросает вызов интересам» ЕС - глава МИД Швеции
0
94
09:32 31.08.2021
На Дальнем Востоке планируют создать город-миллионник
0
154
09:20 31.08.2021
Масуд назвал условие прекращения борьбы с талибами
0
184
09:05 31.08.2021
Конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО - представитель альянса
0
195
09:00 31.08.2021
Талибы подтвердили, что последний солдат США покинул Афганистан
0
194
08:30 31.08.2021
Из-за роста заболеваемости в столице Австралии продлен карантин
0
228
08:20 31.08.2021
Эксперты считают, что российским фермерам необходимы программы поддержки
0
198
08:10 31.08.2021
Новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации выявили в Новой Зеландии
0
260

Возврат к списку