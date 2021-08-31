Власти Белоруссии не дадут провести фестиваль духовной музыки "Магутны Божа"
11:00 31.08.2021
Официальный сайт католической церкви объявил, что власти не дадут провести традиционный фестиваль духовной музыки “Магутны Божа”. Власти отказались объяснять официальные причины отмены. Фестиваль проводился в Могилеве с 1993 года, в последнее время проходил раз в два года.
В программе обычно проходили конкурсы вокалистов и хоров, духовные выступления, фестиваль колокольной музыки, концертные выступления. Кроме того, что важно, проводились конференции для обсуждения актуальных вопросов религии и убеждений, взаимодействия церкви и государства.
Фестиваль был назван в честь гимна Натальи Арсеньевой “Магутны Божа”, который очень не любят нынешние власти.
Накануне Дня независимости 3 июля Александр Лукашенко даже потребовал, чтобы гимн не исполняли в костёлах и церквях. 6tv.by
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