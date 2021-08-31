Рестораны, детские и ювелирные магазины: на что можно будет потратить баллы за онлайн-голосование

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Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, баллы программы “Миллион призов”, полученные за участие в онлайн-голосовании, можно будет потратить у ста двадцати партнеров программы.

Партнерами программы “Миллион призов” в рамках акции #ВыбираемВместе, организованной Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) выступают продуктовые магазины, крупные детские супермаркеты, сети аптек, рестораны и кафе, магазины спортивной одежды, косметики, сети цветочных магазинов, ювелирная компания. Благодаря партнерам, принимающим участие в акции, разыгрываются однокомнатные квартиры и автомобили. Сообщение информирует, что шанс получить один из 250 тысяч призов имеется у каждого, кто примет участие в дистанционном электронном голосовании 17-19 сентября, участник голосования автоматически становится участником розыгрыша. Столичные жители могут получить 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс., и 100 тыс. призовых баллов (1 балл = 1 рубль)

Выигрышные баллы, также, можно направить на благотворительность - в акции принимают участие 49 благотворительных фондов, среди которых фонды, оказывающие помощь больным детям, малообеспеченным и многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, ветеранам.

Призовыми баллами можно будет оплачивать проезд в городском транспорте, пополняя “Кошелек” на карте “Тройка”, 1 балл=1 рублю, также, желающие смогут за баллы приобрести подарочные сертификаты, которые принимают в Московском планетарии, мультимедийном центре «Союзмультпарк», Московской консерватории, парке «Зарядье», Центре документального кино в Музее Москвы, а также в нескольких театрах. Сертификат пригодится и при посещении киноконцертов, во время которых показ фильмов сопровождается живым выступлением музыкантов.

Напоминаем: выборы в Государственную Думу восьмого созыва будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на онлайн-голосование открыта с 2 августа по 23:59 13 сентября. На данный момент москвичами подано более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Подробности об электронном голосовании можно узнать в специальном разделе на mos.ru.