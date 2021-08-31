0
0
134
НОВОСТИ

Сотрудники Сбера в Москве приняли участие в донорской акции

11:02 31.08.2021

Сотрудники СберБанка в рамках акции “День донора в Сбере” сдали кровь для переливаний и плазму с антителами к COVID-19,применяемую при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, иммунную плазму сдавали не только переболевшие, но и вакцинированные сотрудники, каждый участник процедуры в обязательном порядке проходил необходимое мед обследование. Процедуру проводила бригада медиков Центра им. О.К. Гаврилова, мобильный пункт забора крови был развернут в центральном офисе Московского банка в Оружейном переулке. Кровь, сданная сотрудниками Сбера, поступит в столичные клиники.

По словам Вячеслава Цыбульникова, вице-президента СберБанка, сотрудники Сбера регулярно участвуют в пополнении столичного банка крови. Успешно идет вакцинация всей команды Сбера - на сегодняшний день первый этап вакцинации прошло 80% сотрудников, поставлена цель вакцинировать всех сотрудников, за исключением работников, имеющих противопоказания.

Ольга Майорова, главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова, выразила благодарность донорам, отметив, что не существует искусственных заменителей крови и благодаря постоянно пополняемому банку крови стало возможно лечение тяжелых заболеваний. Особенную благодарность она выразила донорам плазмы, содержащей антитела к коронавирусной инфекции, благодаря которой врачам удается спасти жизни пациентам.

“Надеюсь, что надежное партнерство со Сбером в области донорства будет продолжаться на благо жителям Москвы” - сказала Ольга Майорова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 30.08.2021
Пентагон стал готовиться к крупному теракту за сутки до взрыва в аэропорту Кабула - Politico
0
219
09:00 30.08.2021
Системы ПВО США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула - Reuters
0
292
21:00 28.08.2021
Российские военные прибыли в Гродно для создания центра подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и РФ
0
574
17:48 27.08.2021
Летчиков упавшего в Пермском крае Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает - источник
0
722
13:00 27.08.2021
Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
0
751
13:22 26.08.2021
На «Армия-2021» «закрутилась» «Юнармейская карусель»
0
909
13:32 25.08.2021
Шведская армия усилила свое присутствие на Готланде из-за "активности России"
0
1097
11:20 25.08.2021
Свыше 100 вертолетов российского производства осталось в Афганистане
0
1132
13:20 24.08.2021
В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
0
1267
11:20 24.08.2021
Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
0
1227

Возврат к списку