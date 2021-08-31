Сотрудники Сбера в Москве приняли участие в донорской акции

11:02

Сотрудники СберБанка в рамках акции “День донора в Сбере” сдали кровь для переливаний и плазму с антителами к COVID-19,применяемую при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, иммунную плазму сдавали не только переболевшие, но и вакцинированные сотрудники, каждый участник процедуры в обязательном порядке проходил необходимое мед обследование. Процедуру проводила бригада медиков Центра им. О.К. Гаврилова, мобильный пункт забора крови был развернут в центральном офисе Московского банка в Оружейном переулке. Кровь, сданная сотрудниками Сбера, поступит в столичные клиники.

По словам Вячеслава Цыбульникова, вице-президента СберБанка, сотрудники Сбера регулярно участвуют в пополнении столичного банка крови. Успешно идет вакцинация всей команды Сбера - на сегодняшний день первый этап вакцинации прошло 80% сотрудников, поставлена цель вакцинировать всех сотрудников, за исключением работников, имеющих противопоказания.

Ольга Майорова, главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова, выразила благодарность донорам, отметив, что не существует искусственных заменителей крови и благодаря постоянно пополняемому банку крови стало возможно лечение тяжелых заболеваний. Особенную благодарность она выразила донорам плазмы, содержащей антитела к коронавирусной инфекции, благодаря которой врачам удается спасти жизни пациентам.

“Надеюсь, что надежное партнерство со Сбером в области донорства будет продолжаться на благо жителям Москвы” - сказала Ольга Майорова.