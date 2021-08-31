Роман Романенко: «За словом обязательно должно следовать дело!»

11:07

Фото Ивана Степанова

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой Россиивместе с группой волонтёров обходит дома юга и юго-запада Москвы, общаясь с жителями на волнующие их темы.

«Для меня очень важно из первых уст узнавать, что волнует людей. Никакая статистика или данные от чиновников не дадут объективной картины жизни в округе. Никакие звонки или письма не сравнятся с общением напрямую, когда люди, не стесняясь, говорят о своих насущных нуждах и требованиях к власти. В этом случае не может быть шагов назад. За словом обязательно должно следовать дело!», – отметил Роман Романенко.

Депутат Госдумы добавил, что считает поквартирный обход жителей самым эффективным способом собрать пожелания и наказы, сделать срез актуальных проблем районов.

«Сегодня были на Литовском бульваре в Ясенево. Видел, как люди радуются установке пешеходного перехода возле школы и детсада и организации спортивного кластера в районе. Такая реакция вдохновляет на дальнейшую результативную работу», – заявил Герой России.

Роман Романенко сообщил, что в работе ему помогают 448 волонтёров, которые уже собрали наказы для депутата у большого количества жителей района. До конца сентября депутат планирует обойти ещё около 200 квартир, чтобы откровенно пообщаться с горожанами.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата Романенко Романа Юрьевича