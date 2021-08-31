Путин подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. руб. военным и правоохранителям
11:20 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Согласно документам, опубликованным во вторник на официальном портале правовой информации, выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года.
Так, отмечается в одном из указов, средства из федерального бюджета будут перечислены "военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы".
Во второму указе говорится, что выплаты также получат прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно- исполнительной системы России, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции, и лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.
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