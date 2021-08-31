Независимыми кандидатами Вассерманом и Певцовым подписано коалиционное соглашение
11:50 31.08.2021
|Автор фото: Кирилл Журавок
Народный артист Дмитрий Певцов, комментируя диалог, сказал: “Мы очень разные люди, но в том, что многое нужно пересмотреть в государственном подходе, наши мнения совпали. Мы оба за остановку пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста. За создание широкой сети Домов юных техников для восстановления системы научно-технического творчества молодежи. Дети должны иметь возможность развиваться технически. Такие центры должны быть максимально доступны, располагаться в каждом районе. Вассерман согласен со мной, что надо восстановить систему доплат за боевые награды участникам боевых действий, за придание особого федерального статуса ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС”.
Анатолий Вассерман, в свою очередь, уделил особое внимание важности применения современной компьютерной техники для решения вопроса снижения пенсионного возраста, также, по его мнению, современные технологии должны работать на всех жителей страны: “Мы совместно ратуем за поддержку отечественной фундаментальной науки, прикладных инноваций в машиностроении, инфраструктуре и на цифровых направлениях. Вопросов, волнующих меня и Дмитрия, множество: контроль за ценами и тарифами, восстановление системы здравоохранения, пострадавшей от «оптимизации», контроль миграции, прекращение оттока капитала из России”.
Соглашение предполагает совместную работу по подготовке определённого направления законопроектов, а также оно было предложено к рассмотрению лицам, представляющим несколько политических партий вместе с предложением вступить в коалицию.
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