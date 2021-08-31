В России выявили 17 813 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 813, впервые с 23 июня оно оказалось менее 18 000. Общее количество инфицированных увеличилось до 6 918 965, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 624. Всего уже выздоровели 6 181 054 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 795 против 792 днем ранее. Всего от инфекции умерли 183 224 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,65%, следует из данных штаба.