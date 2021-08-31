Россия не причастна к убийству журналистки Натальи Эстемировой - ЕСПЧ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел доказательств нарушения российским государством статьи второй Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в отношении журналистки Натальи Эстемировой. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте судебного органа во вторник.

"Европейский суд по правам человека постановил, что в деле [Натальи] Эстемировой против России <...> отсутствует нарушение [со стороны государства] статьи второй (право на жизнь - прим. ТАСС) Европейской конвенции по правам человека", - указано в заявлении.