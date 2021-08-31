Уход американских войск из Афганистана свидетельствует о неудаче миссии США - МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вывод американских войск из Афганистана свидетельствует о неудаче США и открывает новую страницу в истории афганского народа. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана. Это свидетельствует о неизбежной неудаче политики США, которые вмешиваются в дела других государств, навязывают им свои ценности и собственную общественную систему", - сообщил он на брифинге.

По словам китайского дипломата, настал "новый этап для мирного восстановления Афганистана".