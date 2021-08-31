Президент Казахстана принял отставку министра обороны после ЧП на складах воинской части
12:32 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, которая последовала после ЧП на складах воинской части на юге республики. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
"Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".
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