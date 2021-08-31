К корпусу наблюдателей за выборами ОП Москвы присоединились 15 тыс человек
12:17 31.08.2021
На официальном сайте Общественной палаты Москвы сообщается, что к корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты столицы присоединились 15 тыс. человек.
Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, отметил, что “это уже позволяет не только “закрыть” наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать резерв на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам”.
По материалам сообщениям в корпусе наблюдателей большая часть - молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (57%), 45% от записавшихся добровольцев уже имеет опыт работы наблюдателем. Также сообщение информирует о формате занятий и обновленной программе, которую обязаны пройти наблюдатели. Обучение разделяется на очное и дистанционное, очное проводится в интерактивном формате экспертами национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского городского университета управления правительства Москвы. Дистанционное, проходящее параллельно, ориентировано на правовую базу, и материалы по особенностям наблюдения за надомным и традиционным голосованием, а также о стадиях избирательного процесса.
На каждом избирательном участке в дни выборов в Государственную Думу, Московскую городскую думу и совет депутатов района Щукино, которые будут проходить с 17 по 19 сентября будут работать наблюдатели.
Напомним: Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, в столице с 2 августа открыта регистрация на ДЭГ, которая продлится до 23:59 13 сентября. На сегодняшний день столичными жителями подано более миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании.
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