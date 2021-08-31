0
0
87
НОВОСТИ

В Москве зафиксировали 44 смерти из-за коронавируса за сутки, это минимум с 1 марта

13:00 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 44. Это минимум с 1 марта, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекции.

Днем ранее в столице зарегистрировали 50 летальных исходов, всего с начала пандемии - 27 445 (1,75% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось на 1 162 против 1 424 днем ранее, до 1 567 538. В относительном выражении прирост составил 0,07%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 1 914 пациентов, за все время вылечились 1 446 708. В настоящее время в столице болеют 93 385 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 31.08.2021
Мурашко предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида
0
30
13:20 31.08.2021
Киев потребовал от других стран не направлять наблюдателей на выборы в РФ - Лавров
0
61
13:05 31.08.2021
Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств в 1994 году
0
100
12:32 31.08.2021
Президент Казахстана принял отставку министра обороны после ЧП на складах воинской части
0
143
12:20 31.08.2021
Уход американских войск из Афганистана свидетельствует о неудаче миссии США - МИД КНР
0
177
12:17 31.08.2021
К корпусу наблюдателей за выборами ОП Москвы присоединились 15 тыс человек
0
147
12:05 31.08.2021
Россия не причастна к убийству журналистки Натальи Эстемировой - ЕСПЧ
0
180
12:00 31.08.2021
В России выявили 17 813 заразившихся коронавирусом за сутки
0
171
11:50 31.08.2021
Независимыми кандидатами Вассерманом и Певцовым подписано коалиционное соглашение
0
190
11:32 31.08.2021
Американцы перед уходом вывели из строя военную технику, которая находилась в аэропорту Кабула
0
245

Возврат к списку