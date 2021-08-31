Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации двух убийств в 1994 году

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Присяжные заседатели суда в Красноярске признали виновным бизнесмена Анатолия Быкова виновным в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда.

"Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Анатолия Быкова. Присяжные заседатели также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения", - сообщили в суде.