Киев потребовал от других стран не направлять наблюдателей на выборы в РФ - Лавров

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти осуществляют провокации в преддверии выборов в Госдуму, они разослали по различным странам требования не направлять наблюдателей на голосование в Россию. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"Я знаю, что многие провокации осуществляются через Украину сейчас. Мне уже стало известно, что они [киевские власти] веером разослали по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам, и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. В Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся. Смешно, понимаете: причем здесь выборы российские и Украина?" - сказал министр.