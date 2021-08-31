Мурашко предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риск смерти остается высоким на протяжении шести месяцев после перенесенного ковида, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти, резко возрастает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".