Путин посетит космодром Восточный 4 сентября - Песков
14:00 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный 4 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Рано-рано утром 4 сентября президент отправится в Благовещенск, и утром, с 9 утра и далее, он будет находиться на космодроме Восточном", - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков сообщал ТАСС, что по пути из Владивостока, где пройдет Восточный экономический форум, Путин сделает остановку в Амурской области, чтобы посетить космодром.
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