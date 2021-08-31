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Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В, разбившегося в Подмосковье

14:12 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ "О награждении орденом Мужества" летчиков самолета Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке 17 августа. Текст документа приводится во вторник на сайте Кремля.

Награда присуждена экипажу посмертно "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники".

"Наградить орденом Мужества Комарова Дмитрия Александровича - летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", город Москва (посмертно)", - говорится в сообщении.

Орденами также посмертно награждены Николай Куимов (начальник управления летной службы - летчик-испытатель 1 класса) и Николай Хлудеев (бортинженер-испытатель 1 класса).

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