Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В, разбившегося в Подмосковье
14:12 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ "О награждении орденом Мужества" летчиков самолета Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке 17 августа. Текст документа приводится во вторник на сайте Кремля.
Награда присуждена экипажу посмертно "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники".
"Наградить орденом Мужества Комарова Дмитрия Александровича - летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", город Москва (посмертно)", - говорится в сообщении.
Орденами также посмертно награждены Николай Куимов (начальник управления летной службы - летчик-испытатель 1 класса) и Николай Хлудеев (бортинженер-испытатель 1 класса).
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