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В КПРФ предлагают увеличить стипендии студентов до 80% прожиточного минимума

14:32 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КПРФ предлагает довести стипендии студентов вузов практически до уровня прожиточного минимума и удвоить госфинансирование сферы образования в целом, соответствующие положения содержатся в программном законопроекте компартии "Образование для всех". Об этом сообщил первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Мы выступаем, в нашем законопроекте это прописано, за повышение академической стипендии для студентов высших учебных заведений с 13% от прожиточного минимума, как это есть сейчас, до 80%, как это было в советское время", - заявил он на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

Для учащихся колледжей и техникумов компартия предлагает поднять стипендии до 60% прожиточного минимума, а для малообеспеченных студентов установить соцстипендии не менее прожиточного минимума.

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