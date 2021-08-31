Участники Национальной технологической олимпиады по профилю ИИ будут решать задачу по автоматическому распознаванию рукописного текста в тетрадях
14:47 31.08.2021
Академия искусственного интеллекта для школьников и Национальная технологическая олимпиада в партнерстве с Благотворительным фондом СберБанка “Вклад в будущее” при экспертной поддержке Sber AI открыли регистрацию на участие в соревновании по профилю “Искусственный интеллект” школьникам 8-11 классов.
Перед участниками конкурса поставлена задача используя фотографии ученических тетрадей распознать рукописный текст, это перспективное направление в области EdTech позволит проверять письменные и домашние работы учащихся, чем снимет нагрузку с преподавателей.
Профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады пройдёт в несколько этапов: регистрация, отборочный этап, включающий в себя задания по математике и информатике и третий этап, в который входит решение профильной задачи по машинному обучению. В финале соревнований, который намечен на весну 2022 года, участникам предстоит продолжить работу над разработкой и попробовать ее масштабировать.
Профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады проводится в третий раз и считается самым популярным среди остальных направлений технологической олимпиады, также его победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы. Пять лучших команд финала получат ценные призы, денежные сертификаты на сумму от 150 000 до 500 000 рублей, а также приглашение на оплачиваемую стажировку в экосистему Сбера по направлению «Искусственный интеллект».
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