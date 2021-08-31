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НОВОСТИ

Алар Карис избран новым президентом Эстонии

15:00 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Эстонского национального музея Алар Карис избран во вторник новым президентом страны.

Во втором туре голосования в Рийгикогу (парламенте) кандидатуру Кариса поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах.

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