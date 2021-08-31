Украина запретила с 1 сентября въезд автомобилей с номерами Приднестровья

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины запретили с 1 сентября въезд и транзит через территорию страны автомобилей с номерными знаками непризнанного Приднестровья. Въехать смогут только транспортные средства с номерами "согласованного образца и так называемыми нейтральными", сообщило во вторник Министерство внутренних дел Украины на своем официальном сайте.

"В соответствии с поручением кабинета министров Украины и нотой Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдавия, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдавия, - говорится в сообщении. - Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдавия с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда на Украину или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств".

В министерстве заверили, что об этих правилах сообщили молдавской стороне. В то же время 29 августа Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии сообщало, что Украина отложила вступление в силу запрета на въезд для автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья до 10 января 2022 года по просьбе посольства Молдавии в Киеве.