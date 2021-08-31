В ЕС 70% взрослого населения полностью привиты от COVID-19 - глава Еврокомиссии

15:32 Источник: Интерфакс

Курс вакцинации от COVID-19 завершили 70% взрослого населения в ЕС, однако прививочную кампанию необходимо продолжать, заявила во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, кто сделал это великое достижение возможным", - написала она в твиттере.