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ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году - источник

16:00 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен принять решение о возможности создания собственных, не зависимых от США и НАТО сил быстрого реагирования численностью до 5 тысяч человек к марту 2022 года. Об этом заявил во вторник журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"В качестве одного из уроков Афганистана страны ЕС обсуждают возможность создания собственных сил быстрого реагирования сообщества численностью до 5 тыс. человек, но для окончания этой дискуссии необходимо набраться терпения. Решение должно быть принято к марту следующего года", - отметил европейский дипломат.

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